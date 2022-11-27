



"Правило 70/70". Нафтали Беннет объяснил как победил дефицит, Иран и Газу

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поведал в обширной редакционной статье в New York Times секреты своего “политического успеха”.



Господин Беннет сообщил следующее: “Полтора года назад я принял трудное решение: оторваться от своей политической базы и сформировать правительство с людьми, работу с которыми я не мог представить в своих самых смелых мечтах.



Израиль находился в самой низкой точке, поляризованный и парализованный: четыре тура выборов за два года, массовые беспорядки в арабских и смешанных городах, убийства израильских евреев и израильских арабов, сотни раненых. Палестинская террористическая организация ХАМАС только что выпустила ракеты по Иерусалиму после ежегодного парада флагов в Старом городе.



У нас была почти рекордная безработица и беспрецедентный дефицит. Мы не принимали бюджет в течение трех лет. Биньямин Нетаниягу не смог сформировать правительство, и мы были всего в нескольких днях от очередного раунда выборов и полного хаоса”.



Но политическая магия Беннета и его “партнеров” позволила разрешить все проблемы: “Мы приняли бюджет, напичканный реформами, вернули сотням тысяч израильтян работу и сократили раздувающийся дефицит почти до нуля. Мы обеспечили самый спокойный за последние десятилетия год для Юга, страдавшего от ракетных обстрелов из Газы. Мы заблокировали опасное ядерное соглашение с Ираном, которое, по нашим расчетам, влило бы в казну террористического режима более 200 миллиардов долларов, едва ограничив его возможности по обогащению урана. Мы добились этого при сильной двухпартийной поддержке в Соединенных Штатах. И мы стали первой страной, которая распространила третий бустерный укол против коронавируса, проложив путь для всего остального мира.



Как нам это удалось?



Я установил правило 70/70.



Около 70 процентов израильтян согласны с 70 процентами вопросов. Мы все согласны с тем, что нам нужны лучшие поезда и дороги, лучшее образование, большая безопасность и более низкая стоимость жизни. Однако мы не согласны по вопросам израильско-палестинского конфликта, религии и государства и желаемого характера нашей правовой системы.



Поэтому мое правительство сосредоточилось на том, чтобы добиться 70 процентов результата, а не бесконечно спорить по вопросам, по которым мы не согласны. Мы все согласились, что это правительство не будет ни настаивать на израильском суверенитете над территориями, ни передавать их палестинцам. Точно так же мы решили, что не будем принимать законы по спорным религиозным или юридическим вопросам”.

