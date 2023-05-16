



Потепление отношений между Иерусалимом и Стокгольмом: Коэн посетил Швецию

Вчера, впервые за 22 года, министр иностранных дел Израиля посетил Швецию. В ходе своего краткого визита министр иностранных дел Эли Коэн встретился с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, чтобы обсудить усилия по дальнейшему улучшению отношений между двумя странами и позитивную позицию, которую заняло шведское правительство на международных форумах.



Коэн и Биллстрем также обсудили пути улучшения экономических отношений между Иерусалимом и Стокгольмом. Одной из программ, о которых шла речь в их разговоре, была программа "Кибуц-Тех", в рамках которой сотни шведских студентов будут проходить практику в израильских стартап-компаниях.



В ходе встречи Биллстрем поделился с Коэном своей личной связью с Израилем. Его жена работала волонтером в кибуце Мисгав Ам в 1990-х годах, а его бабушка и дедушка принимали в своем доме переживших Холокост после Второй мировой войны.



По окончании встречи Коэн сказал: "Мы открываем новый лист в наших отношениях после нескольких лет, в течение которых Швеция занимала критическую позицию по отношению к Израилю. Ожидаемое вступление Швеции в НАТО может стать огромной возможностью для укрепления экономических связей со Швецией и расширения торговли".