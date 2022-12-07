



Посольство РФ в Германии: Мы не имеем контактов с нелегальными формированиями





“Дипломатические учреждения не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований”, – сообщило в среду, 7 декабря, посольство РФ в Берлине, комментируя задержание в Германии группы “заговорщиков”, среди которых есть гражданка России.



“К настоящему времени посольство России в Германии не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела”, – отметил российский дипломат.



Ранее 7 декабря стало известно, что в Германии группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на Бундестаг и подготовке государственного переворота.



По данным прокуратуры, задержаны 25 участников террористической организации. Проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.



Многие подозреваемые прошли службу в Бундесвере и занимались вербовкой агентов, прежде всего в Вооруженных силах Германии и немецкой полиции. В частности, гражданка РФ подозревается в посредничестве между “лидером заговора” и представителями России.