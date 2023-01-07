



Польша рассматривает передачу Украине немецких танков Leopard - WSJ

Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard немецкого производства. После того, как Берлин получит на замену им технику из Южной Кореи и США, пишет The Wall Street Journal.



"Польша в начале войны передала Украине более 240 модернизированных танков советского образца. В настоящее время Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства", - цитирует издание высокопоставленного польского дипломата.



Эту информацию подтвердил и чешский чиновник, тесно участвующий в помощи по доставке западного оружия в Украину.



"Они действительно рассматривают возможность дать все, что может помочь Украине", - заявил чиновник.



В настоящее время на вооружении в Польше находятся более 240 танков Leopard, которых достаточно для двух танковых бригад.



Однако, как пояснил директор Польского института международных дел Славомир Дебски, срок предоставления танков Украине будет зависеть от того, как быстро Польша получит новые танки из Южной Кореи и США. Берлин также должен одобрить это решение.