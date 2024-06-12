



Покушение на Фицо: в Словакии усилят меры безопасности для политиков

В Словакии одобрили усиление мер безопасности для политиков после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.



По данным информационного агентства АР, будут вводиться запреты на проведение акций протеста возле домов чиновников и в радиусе 50 метров от резиденции президента.



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Лидеры парламентских партий, генпрокурор и глава Конституционного суда получат усиленную охрану.



Также министерство внутренних дел страны должно подготовить дополнительные меры безопасности в резиденциях премьер-министра, президента и спикера парламента, где те будут находиться длительное время.