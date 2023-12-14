Новости » Политика
Почему бы не вернуть журналиста WSJ Гершковича в США: ответ Путина
14.12.2023 15:15 Алина Груднева

Почему бы не вернуть журналиста WSJ Гершковича в США: ответ Путина

Москва продолжает вести переговоры с Вашингтоном относительно возвращения арестованного по делу о "шпионаже" американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

У него спросили, почему американского журналиста продолжают держать за решеткой без суда и следствия, и не лучше ли вернуть их домой. Путин обозвал Гершковича "австрийским гражданином".

А в ответ на вопрос сказал следующее: "Почему бы им не вернуться на родину? А почему бы им не совершать правонарушения на территории России", - сказал он.

Относительно переговоров с США, он отметил, что договоренность должна удовлетворять интересы двоих сторон.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы