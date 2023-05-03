



Почему Финляндия? Зеленский объяснил причину своего визита

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию с целью усиления поддержки Украины в преддверии контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Нииностио.



"Почему Финляндия? Во-первых, мы партнеры. Во-вторых, у нас сегодня будет мощный саммит Nordic countris. Он очень важен, это усиление безопасности регионов, безопасности на нашей территории, усиление наших возможностей, чтобы защитить себя, усиление нас на поле боя. Я буду откровенен с вами. 15 пакетов, это не цифры, не количество оружия, а количество сохраненных жизней", - заявил президент.



По словам Владимира Зеленского, он прибыл в Финляндию, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощнее накануне контрнаступления ВСУ.



