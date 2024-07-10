



Племянница министра обороны РФ: “Дядя Андрей, остановись”

Телеграм-канал ASTRA опубликовал обращение Натальи Вертинской, проживающей в США. По крайней мере, так женщина сама о себе заявила на видео. Она обратилась к Андрею Белоусову с кратким описанием утра понедельника, когда русские войска разбомбили детскую больницу в Киеве, призвала его остановиться и "не отправлять россиян на верную смерть".



В своем обращении Вертинская рассказала, что 10 лет назад жила в Киеве и регулярно посещала детскую больницу ОХМАТДИТ со своим ребенком-инвалидом. По словам Вертинской, в Киеве до сих пор живет двоюродный брат Белоусова, там же похоронены его бабушка, дедушка и тетя.



"Я просто тебя призываю, дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь и остановись, пожалуйста, остановись. Я знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться", — заявила она.



