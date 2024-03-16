



Первая партия гумпомощи для Газы, доставленная по морю, полностью разгружена

Первая партия гуманитарной помощи, которая была доставлена к побережью Газы с Кипра, полностью разгружена.



Об этом сообщила благотворительная организация World Central Kitchen, организовавшая доставку.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Весь груз был выгружен и готовится к распределению в Газе", — сказано в сообщении.



По данным WCK , речь идет почти о 200 тоннах продуктов питания. В рамках миссии был построен импровизированный причал, который позволяет судну с плоским дном приближаться к мелководью Газы, где отсутствует надлежащая портовая инфраструктура.



Накануне сообщалось, что далее грузы с гумпомощью будут развозиться по Газе на грузовиках.

