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16.03.2024 10:41 Алина Груднева

Первая партия гумпомощи для Газы, доставленная по морю, полностью разгружена

Первая партия гуманитарной помощи, которая была доставлена к побережью Газы с Кипра, полностью разгружена.

Об этом сообщила благотворительная организация World Central Kitchen, организовавшая доставку.

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"Весь груз был выгружен и готовится к распределению в Газе", — сказано в сообщении.

По данным WCK , речь идет почти о 200 тоннах продуктов питания. В рамках миссии был построен импровизированный причал, который позволяет судну с плоским дном приближаться к мелководью Газы, где отсутствует надлежащая портовая инфраструктура.

Накануне сообщалось, что далее грузы с гумпомощью будут развозиться по Газе на грузовиках. 
 

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