



Пентагон ответил, что войдет в новый пакет помощи для Украины

Пентагон объявил о начале поставок оружия Украине в рамках нового пакета помощи.



По данным американского оборонного ведомства, это уже 56-й транш с августа 2021 года.



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"Этот пакет оценивается в 1 млрд долларов и включает в себя средства для удовлетворения самых насущных потребностей Украины, включая средства ПВО, артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковое оружие", - сообщили в Пентагоне.



Уточняется, что в первый пакет войдут ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, а также ракеты для ПЗРК Stinger, стрелковое оружие, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, БМП Bradley, противотанковые системы Javelin и AT-4.



Также в списке высокоточные авиационные боеприпасы, противопехотные мины, приборы ночного видения и другое оборудование. По данным Пентагона, этот пакет помощи позволит поддержать способность Украины оборонять свой фронт, защищать города и противостоять атакам РФ.