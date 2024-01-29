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Пашинян предложил заключить договор о ненападении с Азербайджаном
29.01.2024 01:30 MIGnews.com

Пашинян предложил заключить договор о ненападении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на мероприятии, посвященном празднованию Дня армии, заявил, что предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении.

"Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границ и механизм взаимного контроля над оружием, а также подписание соглашения о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось".

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Ереван и Баку выразили желание урегулировать свой давний конфликт и предпринять шаги к нормализации отношений, хотя недавние комментарии президента Азербайджана Ильхама Алиева вызвали в Армении вопросы о судьбе переговоров.
 

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