



Пашинян предложил заключить договор о ненападении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на мероприятии, посвященном празднованию Дня армии, заявил, что предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении.



"Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границ и механизм взаимного контроля над оружием, а также подписание соглашения о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ереван и Баку выразили желание урегулировать свой давний конфликт и предпринять шаги к нормализации отношений, хотя недавние комментарии президента Азербайджана Ильхама Алиева вызвали в Армении вопросы о судьбе переговоров.

