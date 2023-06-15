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Папу Римского выпишут из больницы в пятницу
15.06.2023 15:36 Ирина Демьянова

Папу Римского выпишут из больницы в пятницу

Папа Римский Франциск будет выписан из римской больницы Джемелли в пятницу, 16 июня, после операции на брюшной полости на прошлой неделе, сообщает  ANSA .

"Команда медиков, следящая за Папой Франциском, подтвердила его выписку из больницы им. Джемелли утром завтра, в пятницу, 16 июня", – сказал спикер Ватикана Маттео Бруни.

В среду пресс-служба Ватикана отметила, что клинический курс понтифика протекает нормально после его операции в прошлую среду, и что медицинский персонал "планирует его выписку в течение следующих нескольких дней".

Ранее в четверг Папа Римский посетил детей в отделении детской онкологии больницы.

Как сообщалось, 86-летнему Папе Римскому Франциску в минувшую среду провели операцию на брюшной полости в римской больнице имени Джемелли. Он пережил вмешательство, которое длилось три часа, без осложнений.

 

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