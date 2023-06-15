



Папу Римского выпишут из больницы в пятницу

Папа Римский Франциск будет выписан из римской больницы Джемелли в пятницу, 16 июня, после операции на брюшной полости на прошлой неделе, сообщает ANSA .



"Команда медиков, следящая за Папой Франциском, подтвердила его выписку из больницы им. Джемелли утром завтра, в пятницу, 16 июня", – сказал спикер Ватикана Маттео Бруни.



В среду пресс-служба Ватикана отметила, что клинический курс понтифика протекает нормально после его операции в прошлую среду, и что медицинский персонал "планирует его выписку в течение следующих нескольких дней".



Ранее в четверг Папа Римский посетил детей в отделении детской онкологии больницы.



Как сообщалось, 86-летнему Папе Римскому Франциску в минувшую среду провели операцию на брюшной полости в римской больнице имени Джемелли. Он пережил вмешательство, которое длилось три часа, без осложнений.



