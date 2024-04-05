



ПА настаивает на голосовании в ООН по вопросу о государственном статусе

Посланник ПА в ООН говорит, что "мы считаем, что настало время для нашего государства стать полноправным членом Организации Объединенных Наций", несмотря на заявления США о том, что они наложат вето на это предложение.



ПА хочет, чтобы Совет Безопасности ООН проголосовал в конце этого месяца по ее возобновленной просьбе о полноправном членстве в Организации Объединенных Наций, несмотря на возражения Соединенных Штатов против этого шага, сообщает The Associated Press.



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Рияд Мансур, посланник ПА в ООН, заявил ранее на этой неделе, что ПА добивается проведения 18 апреля голосования в Совете Безопасности ООН по предложению о принятии ее в полноправные члены ООН.



Заявление о принятии в полноправные члены ООН должно быть одобрено Советом Безопасности ООН, состоящим из 15 членов, где Соединенные Штаты могут наложить вето, а затем не менее чем двумя третями голосов Генеральной Ассамблеи, состоящей из 193 членов.



Отвечая на вопрос, воспользуются ли США правом вето в Совете Безопасности, чтобы заблокировать заявку ПА, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер ответил: "Я не собираюсь рассуждать о том, что может произойти в будущем".