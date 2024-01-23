



Остин: Украине нужно больше ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников предоставить больше систем ПВО для защиты Украины.



Такое заявление он сделал на 18-м заседании в формате "Рамштайн".



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По словам главы Пентагона, Украине необходимы спасательных наземных систем ПВО на фоне продолжающихся массированных атак россиян на мирные города.



"Путин продолжает жертвовать огромным количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных", - отметил он.