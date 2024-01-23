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Остин: Украине нужно больше ПВО
23.01.2024 16:12 Алина Груднева

Остин: Украине нужно больше ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников предоставить больше систем ПВО для защиты Украины.

Такое заявление он сделал на 18-м заседании в формате "Рамштайн".

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По словам главы Пентагона, Украине необходимы спасательных наземных систем ПВО на фоне продолжающихся массированных атак россиян на мирные города.

"Путин продолжает жертвовать огромным количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных", - отметил он.

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