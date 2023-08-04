



Оскорбивший премьера Индии оппозиционер вернется в парламент

Верховный суд Индии приостановил действие обвинительного приговора лидеру оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахулу Ганди по делу о диффамации.



По данным местных СМИ, это позволит политику вернуться в парламент и принять участие в национальных выборах, которые должны состояться в 2024 году.



Ганди был осужден в марте 2023 года за оскорбительные комментарии в адрес премьер-министра Нарендры Моди.



В 2019 году оппозиционер во время избирательной кампании спросил у своих сторонников, почему "у всех воров Моди одна фамилия". В итоге, его приговорили к двум годам тюремного заключения, однако суд освободил его под залог.



После вынесения обвинительного приговора Ганди потерял место в парламенте. Теперь же оппозиционера намерены официально восстановить в должности. По словам судьи Верховного суда Б. Р. Гаваи, суд низшей инстанции, приговоривший Ганди, не привел никаких доказательств для вынесения такого приговора в отношении потомка династии Неру-Ганди.

