



Ошеломляющие потери России в Украине за год

Москва потеряла более четверти миллиона военнослужащих в 2023 году, согласно последнему отчету украинских военных, которые утверждают, что общее число российских потерь с февраля 2022 года составляет 360 010 человек.



В первый день 2023 года Киев заявил, что российские войска понесли 106 720 человеческих потерь с начала войны. Разница между цифрами на 1 января 2024 года и 1 января 2023 года составляет 253 290 человек - в среднем чуть менее 694 человек в день.



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Получить точные данные о российских потерях в ходе того, что Кремль называет "специальной военной операцией", довольно сложно, поскольку оценки Киева зачастую выше, чем данные из других источников. Обе стороны хранят молчание о своих потерях, причем Россия не обновляла свои данные с сентября 2022 года, и тогда она насчитала менее 6 000 военнослужащих.



Число российских потерь в декабре составило 29 970 человек, что является самым высоким показателем за месяц с начала войны, второй показатель - 28 550 человек в предыдущем месяце.

