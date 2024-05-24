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Орбан: Запад готовится к войне с Россией
24.05.2024 10:22 Алина Груднева

Орбан: Запад готовится к войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в подготовке к войне с Россией.

По данным российских СМИ, соответствующее заявление он сделал в эфире венгерской радиостанции.

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"Я интерпретирую отсылку на российскую угрозу как подготовительный маневр для вступления Запада в войну", - сказал он.

По словам Орбана, его правительство проводит переоценку свой роли в НАТО. Он подчеркнул, что Венгрия не собирается участвовать в действиях альянса, которые могут напрямую вовлечь страны блока в прямое столкновение с РФ. 

"Венгрия выступает против этого. В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне", - добавил он.

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