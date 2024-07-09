



Орбан: шаг вперед и два назад. Отчитался перед ЕС особым письмом

Виктор Орбан после своего крайне скандального и неудачного вояжа из Киева в Москву направил секретное письмо руководству ЕС.



Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после встречи с Путиным.



Отчет Орбана, собственно, не был предназначен для широкой публики, однако, как это всегда обычно случается в таких моментах, письмо немедленно стало достоянием СМИ. Журналисты получили его от европейского чиновника, а подлинность письма подтвердили еще два чиновника ЕС.



Орбан пишет, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего ЕС, а лишь хотел узнать о позиции воюющих сторон. Орбан "скупо упоминает позицию Зеленского, но подробно пересказывает взгляды Путина". Также он рассказал об уверенности российского диктатора в поражении Украины.



В понедельник “миротворец” поехал в Китай. Однако к тому времени многие политики, в том числе и Украина, высказались о том, может ли Орбан претендовать на звание “голубя мира”. И по общему мнению - не дотянул даже до “голубка”., просто дорого катается за деньги европейских налогоплательщиков.

