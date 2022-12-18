



Опубликовано обращение Зеленского, которое "забраковала" ФИФА на ЧМ-2022

Украинская ассоциация футбола обнародовала обращение президента страны Владимира Зеленского, которое ФИФА запретила показывать на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это происходит здесь сейчас - в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно", - сказал Зеленский.

Напомним, что в ФИФА призыв Зеленского к миру назвали "слишком политизированным".

В Офисе президента Украины в ответ обещали самостоятельно показать ролик.

"FIFA потеряла ценное понимание футбола – как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей существующие разногласия", - сказано в заявлении.