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Опубликовано обращение Зеленского, которое "забраковала" ФИФА на ЧМ-2022
18.12.2022 13:46 Алина Груднева

Опубликовано обращение Зеленского, которое "забраковала" ФИФА на ЧМ-2022

Украинская ассоциация футбола обнародовала обращение президента страны Владимира Зеленского, которое ФИФА запретила показывать на чемпионате мира по футболу в Катаре. 

 
"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это происходит здесь сейчас - в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно", - сказал Зеленский.
 
Напомним, что в ФИФА призыв Зеленского к миру назвали "слишком политизированным".
 
В Офисе президента Украины в ответ обещали самостоятельно показать ролик.
 
 "FIFA потеряла ценное понимание футбола – как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей существующие разногласия", - сказано в заявлении.
 

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