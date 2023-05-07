



ООН призвала к "инцесту в мире" в твите против войны

Официальный твиттер-аккаунт Организации Объединенных Наций в Женеве призвал к "мирному инцесту"в воскресенье после того, как кто-то допустил досадную опечатку в твите.

This has been up for 2 hours, now. "Incest" in Peace.



Interesting demand. https://t.co/T6Y06YmxYF pic.twitter.com/RpivuJSeYR — Khan Krum Gaming (@KhanKrumGaming) May 7, 2023

Твит, который гласил: «Мы хотим мира. Молчать пушки», также содержал хэштеги "Остановить войну" и "Инцест во имя мира".За вероятной опечаткой, по-видимому, скрывался призыв к читателям вместо этого "инвестировать в мир" и сопровождался изображением винтовки с выходящим из дула цветком.Публикация ООН вызвала недоумение и веселье среди пользователей социальной сети.Люди в разделе комментариев к твиту выразили смесь удивления и замешательства. В одном комментарии говорилось, что твит был поддержан Джейме и Серсеей Ланнистер, известными персонажами "Игры престолов" , известными своими кровосмесительными отношениями.Другие использовали серию гифок, чтобы выразить свое удивление по поводу опечатки.Твит, который был опубликован около 3 часов ночи, был виден без изменений по меньшей мере шесть часов спустя.