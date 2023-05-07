Новости » Политика
ООН призвала к "инцесту в мире" в твите против войны
07.05.2023 12:34 Евгения Маркова

ООН призвала к "инцесту в мире" в твите против войны

Официальный твиттер-аккаунт Организации Объединенных Наций в Женеве призвал к "мирному инцесту"в воскресенье после того, как кто-то допустил досадную опечатку в твите.


Твит, который гласил: «Мы хотим мира. Молчать пушки», также содержал хэштеги "Остановить войну" и "Инцест во имя мира".
За вероятной опечаткой, по-видимому, скрывался призыв к читателям вместо этого "инвестировать в мир" и сопровождался изображением винтовки с выходящим из дула цветком.

Публикация ООН вызвала недоумение и веселье среди пользователей социальной сети.

Люди в разделе комментариев к твиту выразили смесь удивления и замешательства. В одном комментарии говорилось, что твит был поддержан Джейме и Серсеей Ланнистер, известными персонажами "Игры престолов" , известными своими кровосмесительными отношениями.

Другие использовали серию гифок, чтобы выразить свое удивление по поводу опечатки.

Твит, который был опубликован около 3 часов ночи, был виден без изменений по меньшей мере шесть часов спустя.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы