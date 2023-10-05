



В ООН осудили удар России по селу Гроза, при котором погиб 51 мирный житель

Организация Объединенных Наций осуждает российскую атаку на село Гроза в Харьковской области. В результате ракетного удара погиб 51 человек. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает Sky News.



Таким образом Гутерриш присоединился к представителям Запада, которые осудили российский ракетный удар по селу Гроза.



В ООН отметили, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным законодательством и должны быть немедленно остановлены.



Напомним, 5 октября россияне нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района . Под атаку попал магазин-кафе, где проходили поминки. Предварительно, россияне могли использовать для обстрела баллистическую ракету "Искандер". При этом удар могли навести, пока правоохранители проверяют эту версию.

