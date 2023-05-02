Новости » Политика
ООН: Гуманитарный кризис в Судане превращается в полномасштабную катастрофу
02.05.2023 05:35 Ирина Демьянова

ООН: Гуманитарный кризис в Судане превращается в полномасштабную катастрофу

Более 800 тысяч человек могут покинуть Судан в результате продолжающихся там столкновений между соперничающими военными группировками, заявил в понедельник помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Судане предупредил в понедельник, что гуманитарный кризис в стране превращается в “полномасштабную катастрофу” и что риск распространения на соседние страны вызывает беспокойство.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы