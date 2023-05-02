



ООН: Гуманитарный кризис в Судане превращается в полномасштабную катастрофу

Более 800 тысяч человек могут покинуть Судан в результате продолжающихся там столкновений между соперничающими военными группировками, заявил в понедельник помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Судане предупредил в понедельник, что гуманитарный кризис в стране превращается в “полномасштабную катастрофу” и что риск распространения на соседние страны вызывает беспокойство.



