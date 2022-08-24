



Официальный представитель Эрдогана выступил за возвращение Крыма Украине

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин выступил за возвращение Крыма Украине.



"Это должно быть основой любого соглашения Киева с Москвой", - сказал он



"Аннексия Крыма Россией незаконна, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между РФ и Украиной)", - сообщил официальный представитель президента Турции. Ибрагим Калин.