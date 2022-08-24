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Официальный представитель Эрдогана выступил за возвращение Крыма Украине
24.08.2022 12:54 Юлия Фрилис

Официальный представитель Эрдогана выступил за возвращение Крыма Украине

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин выступил за возвращение Крыма Украине.

"Это должно быть основой любого соглашения Киева с Москвой", - сказал он

"Аннексия Крыма Россией незаконна, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между РФ и Украиной)", - сообщил официальный представитель президента Турции. Ибрагим Калин.

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