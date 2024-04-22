



Общие военные расходы в мире в 2023 обновили рекорд, – SIPRI

В 2023 году мировые военные расходы достигли нового исторического максимума, составив 2,443 трлн долл, что на 6,8% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), отметив, что рост расходов фиксируется уже в течение 9 лет подряд, однако в 2023 году он достиг самого высокого уровня за последние 15 лет.



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В исследовании отмечается, что впервые с 2009 года военные расходы в мире увеличились во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, особенно значительный рост произошел в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке.



Старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений в SIPRI Нань Тиан назвал этот рост прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности.



Согласно данным SIPRI, Украина заняла восьмое место в мире по объему военных расходов в 2023 году, которые увеличились на 51%, достигнув 64,8 млрд долл. При этом они составили 59% от расходов России.



Тем не менее, Украина также получила значительную военную помощь, в том числе от США, в общей сложности достигшей 35 млрд долл, что составило примерно 91% российских расходов.



Военные расходы России в 2023 году выросли на 24%, до примерно 109 млрд долл, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда Россия временно оккупировала Крым.



Военные расходы 31 страны-члена НАТО в прошлом году составили 1,341 трлн долл, что составляет 55% мировых военных расходов.



Расходы США на оборону выросли на 2,3%, до 916 млрд долл в 2023 году, что составляет 68% общих военных расходов НАТО.



Китай потратил примерно 296 млрд долл на военные нужды в 2023 году, что на 6% больше, чем в 2022 году На КНР приходится половина общих военных расходов в Азии и Океании.