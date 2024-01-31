



Новый приговор: экс-премьеру Пакистана дали 14 лет тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена за сутки получили второй приговор за два дня.



Накануне, 30 января, специальный суд приговорил экс-премьера к 10 годам тюрьмы, а теперь его адвокаты утверждают, что он приговорен к 14 годам.



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Последний приговор являются третьими в отношении Хана с 2022 года. Суд также лишил его права занимать какие-либо государственные должности.



По словам его адвоката, бывшего премьера приговорили в такой спешке, что судья даже не дождался прибытия его команды юристов.



Как сообщалось ранее, Хан был отстранен от власти в апреле 2022 года. Он уже отбывал трехлетний тюремный срок по обвинению в коррупции. Сейчас его вместе с женой осудили за утечку гостайны, при чем, судебный процесс проходил в преддверии выборов.