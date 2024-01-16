



Норвежцы открыли доступ к своим морским ресурсам

280 000 км² своих территориальных вод Норвегия отдаст для разработки полезных ископаемых..



Морское дно не так изучено как суша. Например, в зоне Кларион-Клиппертон у Гавайев на дне лежит больше никеля, марганца и кобальта, чем где-либо на земле.



Эксперты утверждают, что, уже через три года во всем мире будет запрос на литий в два раза больше, чем сегодня и на 70% возрастет спрос на кобальт.



Депутаты Европарламента попросили Норвегию задуматься об экологических рисках.

