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Норвежцы открыли доступ к своим морским ресурсам
16.01.2024 03:30 MIGnews.com

Норвежцы открыли доступ к своим морским ресурсам

280 000 км² своих территориальных вод Норвегия отдаст для разработки полезных ископаемых..

Морское дно не так изучено как суша. Например, в зоне Кларион-Клиппертон у Гавайев на дне лежит больше никеля, марганца и кобальта, чем где-либо на земле.

Эксперты утверждают, что, уже через три года во всем мире будет запрос на литий в два раза больше, чем сегодня и на 70% возрастет спрос на кобальт. 

Депутаты Европарламента попросили Норвегию задуматься об экологических рисках.
 

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