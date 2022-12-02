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Норвегия укрепляет безопасность подводных кабелей
02.12.2022 20:05 Юлия Фрилис

Норвегия укрепляет безопасность подводных кабелей

Норвегия укрепляет безопасность подводных кабелей связи после инцидентов на "Северных потоках"

Норвегия потратит дополнительные 4,3 млн долларов на закупку технологий обнаружения угроз подводным кабелям связи, инструментов распознавания помех для спутниковой связи, а также разведок в районах пролегания важной подводной инфраструктуры.

Морские оптоволоконные кабели являются важной частью цифровой инфраструктуры для морских нефтяных и газовых установок, и новые меры улучшат телекоммуникационные услуги и помогут предотвратить и устранить возможные угрозы, заявили в правительстве Норвегии.

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