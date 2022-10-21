



Норвегия прекратила рассмотрение заявок россиян на получение убежища

Иммиграционное управление Норвегии приостановило рассмотрение заявок почти 300 граждан России на получение убежища, считая, что для них нужно разработать отдельную процедуру.



По данным норвежского иммиграционного управления, до конца сентября 244 россиянина прибыли в страну для получения убежища, еще несколько десятков - в частности уклонисты от мобилизации - сделали это позже.



Представительница управления Венче Фоне объясняет: в Норвегии пока не рассматривают заявки россиян, ожидая, когда Европейский Союз согласует единую политику в этом направлении, передает телеканал TV2.



"Это очень сложная и требовательная ситуация, в которой мы должны осуществить тщательную оценку. Мы стремимся к сотрудничеству (с ЕС) и хотим увидеть, как это будет происходить в остальной Европе", - говорит Фоне.



Уклонение от военной службы само по себе не является основанием для получения убежища в Норвегии, но существуют исключения из правила - например, если это означает, что человек не будет участвовать в военных преступлениях или преступлениях против человечности.



Отметим, за последние недели в Норвегии произошло несколько задержаний граждан России, которые осуществляли подозрительную фотосъемку, в том числе с беспилотников. Неофициально сообщают, что один из задержанных, возможно - сын близкого соратника президента России Владимира Путина.