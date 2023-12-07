Николас Мадуро приготовился воевать
Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал реализацию плана аннексии богатого нефтью региона Эсекибо, принадлежащего соседней Гайане, - об этом сообщает British Broadcast Corporation
Гайана привела вооруженные силы страны в состояние полной боеготовности.
Соседняя Бразилия заявила, что разворачивает войска вдоль границы с Венесуэлой.
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США заявили, что полностью поддерживают Гайану в конфликте с Венесуэлой.