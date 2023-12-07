



Николас Мадуро приготовился воевать

Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал реализацию плана аннексии богатого нефтью региона Эсекибо, принадлежащего соседней Гайане, - об этом сообщает British Broadcast Corporation



Гайана привела вооруженные силы страны в состояние полной боеготовности.



Соседняя Бразилия заявила, что разворачивает войска вдоль границы с Венесуэлой.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



США заявили, что полностью поддерживают Гайану в конфликте с Венесуэлой.

