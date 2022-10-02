



Невидимая для радаров. Израиль провел испытания ракеты класса море-море



В прошлом месяце ВМС Израиля провели испытания новой ракеты Gabriel 5, или "Голубое копье", сообщил ЦАХАЛ, выложив видеозапись испытаний на своей странице в социальных сетях на прошлой неделе.



Испытание включало в себя запуск ракеты Gabriel 5 с одного из четырех корветов ВМС класса Sa'ar 6, противоракетных кораблей немецкого производства.

По словам представителей ЦАХАЛа, испытание ракеты было "комплексным" и являлось лишь одним из ряда испытаний кораблей Sa'ar 6.



Ракета Gabriel 5 является результатом совместной разработки ВМС, Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля и Israel Aerospace Industries.



Gabriel 5 - это передовая ракетная система большой дальности класса "море-море" с возможностью полета на сотни километров в различных морских и воздушных условиях", - говорится в заявлении ЦАХАЛа. "Удар ракеты позволяет уничтожить широкий спектр целей и угроз"."Усовершенствованная ракета обеспечивает преимущество ВМС и сохранение превосходства ЦАХАЛа на море, и будет использоваться ВМС в своих миссиях, включая защиту стратегических объектов Государства Израиль", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.Согласно газете The Jerusalem Post, ракетная система "предназначена для нанесения ударов по целям в спорных, перегруженных и сложных сценариях даже при наличии сложных средств противодействия".Система Gabriel 5 сочетает в себе "противокорабельные и наземные ударные возможности, с дальностью 290 км на высокой дозвуковой скорости".При длине 4,3 метра и весе 760 килограммов, с возможностью нести 150-килограммовую фугасную боевую часть, ракеты Gabriel 5 могут достигать целей за пределами прямой видимости, как подвижных, так и стационарных. “Голубое копье" трудно обнаружить с помощью радаров или других систем, поскольку она летит к цели не по прямой линии.