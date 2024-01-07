



Нетаниягу: у нас нет мира на Земле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил христианских друзей по всему миру с православным Рождеством.



Он подчеркнул, что этот праздник должен быть временем добра для всех людей и мира на Земле.



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"Что ж, у нас нет мира на Земле, во всяком случае, не на нашей земле, и мы не видим добра ко всем людям. Мы противостоим монстрам, чудовищам, которые убивали детей на глазах у их родителей и родителей на глазах у детей, чудовищам, которые насиловали и обезглавливали женщин, сжигали заживо младенцев, а других брали в заложники", - сказал он.



По словам главы израильского правительства, речь идет не только о битве Израиля против варваров, а о битве цивилизации против варварства.



"Я знаю, что в этом у нас есть ваша поддержка. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваши молитвы. Я хочу заверить вас, что если мы будем вместе, мы победим. Мы обязаны победить в этой войне и защитить наши общие ценности и будущее", - резюмировал Нетаниягу.