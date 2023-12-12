



Нетаниягу о дне после войны: Газа не будет ни ХАМАСтаном, ни ФАТХастаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу признал существование разногласий с Вашингтоном относительно того, что будет с Газой после того, как завершится война.



"Я глубоко ценю американскую поддержку по вопросу уничтожения ХАМАСа и возвращения наших заложников. После интенсивного диалога с президентом Байденом и его людьми мы получили полную поддержку относительно наземной операции и вопроса сдерживания международного давления с целью прекращения войны", - сказал он во время видеообращения.



По словам главы израильского правительства, он надеется, что разногласия с США относительно послевоенного времени будут разрешены.



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"Да, существуют разногласия, когда речь идет о "дне после ХАМАСа". Я надеюсь, что и здесь мы договоримся. Я хочу прояснить свою позицию: я не позволю Израилю повторить ошибку Осло", - добавил он.



Нетаниягу в очередной провел параллель между ХАМАСом и ФАТХом, говоря о возможности того, что Газа перейдет под контроль Рамаллы, которая поддерживает и финансирует террор.



"Газа не будет ни ХАМАСтаном, ни ФАТХастаном", - подчеркнул он.



