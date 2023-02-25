



Нетаниягу: Лицемерие и безответственность СМИ и оппозиции - это бездонная яма



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил после того, как в прессе его обвинили в том, что он заявил, что “хочет ударить кулаком по демонстрантам”. Нетаниягу атаковал мэйнстримную прессу и лидеров оппозиции.



Нетаниягу сказал: “Их цель - создать анархию в государстве Израиль и нанести ущерб его экономике, чтобы привести к шестым выборам.



На протяжении нескольких недель они молчат перед лицом явных призывов лидеров протеста к кровопролитию, применению оружия, гражданским беспорядкам, отказу от выполнения приказов, выводу инвестиций из Израиля, убийству премьер-министра, нанесению вреда членам его семьи, министрам и символам правительства.



Вместо этого они предпочитают нападать на меня, намеренно искажая мои слова.



Всем, кто слышал мои слова, было ясно, что мое намерение заключалось в том, чтобы разбить ложные утверждения тех, кто распространяет панику, а не в каких-либо призывах к насилию или нарушению права на демонстрацию.



Они не готовы принять тот факт, что проиграли выборы.



Ради этого они готовы разрушить наш общий дом. Им должно быть стыдно за то, как они пытаются исказить сознание израильской общественности.



Вместо того чтобы ответить на наши призывы к диалогу и успокоению духа, они призывают к разжиганию страстей и анархии.



Я призываю ответственные голоса в оппозиции не сотрудничать с этим беззаконием и немедленно начать серьезные переговоры на благо всех граждан Израиля и Государства Израиль”.

