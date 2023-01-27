



Нетаниягу: Холокост не должен повториться больше никогда

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.



"Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста и ровно 78 лет со дня освобождения лагеря смерти Освенцим. Мы клянемся, что Холокост никогда больше не повторится с нашим народом", - сказал Нетаниягу.



По его словам, сейчас у еврейского народа есть Государство Израиль, которое защищает себя. Он подчеркнул, что сильная нация построила могущественное государство, которое не позволит врагам причинить ту страшную боль и страдания, которые народ испытал во время Холокоста.



"Есть те, кто все еще призывает к нашему уничтожению изо дня в день. Мы не будем съеживаться в страхе и не позволим этим тиранам запугать нас.

Ибо этот враг знает, что в конце концов, если потребуется, мы сможем и будем защищать себя, и мы не позволим нашим врагам осуществлять свои смертоносные планы. Мы видим их неуклонное стремление к получению самого смертоносного оружия. Мы помешаем им его получить", - подчеркнул он.