Нетаниягу: Холокост не должен повториться больше никогда
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
"Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста и ровно 78 лет со дня освобождения лагеря смерти Освенцим. Мы клянемся, что Холокост никогда больше не повторится с нашим народом", - сказал Нетаниягу.
По его словам, сейчас у еврейского народа есть Государство Израиль, которое защищает себя. Он подчеркнул, что сильная нация построила могущественное государство, которое не позволит врагам причинить ту страшную боль и страдания, которые народ испытал во время Холокоста.
"Есть те, кто все еще призывает к нашему уничтожению изо дня в день. Мы не будем съеживаться в страхе и не позволим этим тиранам запугать нас.
Ибо этот враг знает, что в конце концов, если потребуется, мы сможем и будем защищать себя, и мы не позволим нашим врагам осуществлять свои смертоносные планы. Мы видим их неуклонное стремление к получению самого смертоносного оружия. Мы помешаем им его получить", - подчеркнул он.
יום השואה הבין לאומי | נתניהו: "יש כאלה שעדיין קוראים להשמדתנו מדי יום. לא נאפשר לאיומים של עריצים להפחיד אותנו. האויב יודע שאם צריך, אנחנו יכולים ונגן על עצמנו. איננו שוכחים ולא סולחים למכחישי הרשע של השואה, שעבורם, שואה אחת לא הספיקה"@AmichaiStein1 (אוליבייה פיטוסי, פלאש 90) pic.twitter.com/ECLT9EB8Mr— כאן חדשות (@kann_news) January 27, 2023