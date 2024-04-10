Навальная о решении ЕС снять санкции с Фридмана и Авена: на руку Путину
Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия раскритиковала Евросоюз за решение снять санкции с олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.
"Хочется спросить у европейских политиков: "А что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли", - задалась она риторическим вопросом.
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Навальная отметила, что в ЕС по состоянию на третий год войны в Украине до сих пор не разработали механизма ввода или отмены антироссийских санкций. Решение снять ограничения с двух олигархов она назвала "вредным".
"Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти", -предупредила Навальная.