



НАТО одобрило "оперативный план расширения поддержки Украины"

Министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины". Он включает в себя большую роль Североатлантического союза в поставке оружия и обучении украинских военных. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Мы добились значительного прогресса на обоих фронтах. Что касается Украины, мы согласовали план, определяющий, как НАТО возглавит координацию безопасности и тренировок. Это позволит лидерам НАТО начать эту работу на Вашингтонском саммите в июле, поставив нашу поддержку Украины на более прочный фундамент на годы вперед. ", – рассказал Столтенберг.



По его словам, к выполнению плана будут привлечены около 700 военных из стран НАТО и партнеров. НАТО будет осуществлять наблюдение за подготовкой украинских вооруженных сил на тренировочных базах в странах Альянса, будет оказывать поддержку Украине и координировать безвозмездную передачу оборудования, а также будет способствовать долгосрочному развитию украинских вооруженных сил.



"Эти усилия не являются стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону", – сказал генсекретарь.



Напомним, 14 июня на заседании министры обороны стран НАТО рассматривали вопросы координации военной помощи Украине и обучения солдат ВСУ. Следует отметить, что сейчас контроль за оказанием помощи Украине осуществляют США.

Однако из-за предстоящих президентских выборов в Штатах было решено передать эти функции НАТО.