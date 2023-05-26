



Насралла о выборах президента в Ливане: приходите - поговорим

"Хизбалла" открыта для переговоров по зашедшим в тупик президентским выборам в Ливане.



Такое заявление сделал ее лидер Хасан Насралла.



Он призвал политические партии в Ливане к переговорам "без предварительных условий".



"Мы ни с кем не в ссоре и говорим: приходите и говорите с нами без каких-либо предварительных условий и ограничений", - сказал он.



Говоря о "военных учениях" террористической организации возле границы с Израилем, он подчеркнул, что они были частью "политики сдерживания, которая приносит плоды".



В Ливане нет действующего президента с 1 ноября. Парламент, которому поручено избрать нового главу страны, неоднократно собирался на голосования, но партии так и не достигли консенсуса относительно того, кого выбрать на эту должность.



Политический тупик привел к обострению отношений между "Свободным патриотическим движением" Ливана и "Хизбаллой".