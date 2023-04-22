



Найден затонувший корабль времен Второй мировой войны с 864 солдатами на борту

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил в субботу, что обломки затонувшего во время Второй мировой войны японского торгового судна с 864 австралийскими солдатами на борту были найдены в Южно-Китайском море, что положило конец трагической главе истории страны.



Марлес сказал, что к северо-западу от острова Лусон было обнаружено SS Montevideo Maru, транспортное судно для военнопленных без опознавательных знаков, пропавшее без вести после того, как оно было затоплено у побережья Филиппин в июле 1942 года.



Корабль был торпедирован на пути из нынешней Папуа-Новой Гвинеи в китайский Хайнань американской подводной лодкой, не подозревавшей о военнопленных на борту. Это считается самой страшной морской катастрофой Австралии.



Судно было найдено накануне Дня Анзака, который отмечается 25 апреля - главного дня памяти в Австралии и Новой Зеландии для солдат, погибших во всех военных конфликтах.



“Это подводит к концу одну из самых трагических глав в морской истории Австралии”, — сказал Марлес в видеообращении.



По данным правительства, поиски затонувшего корабля, обнаруженного на глубине более 4000 метров, проводились некоммерческой морской археологией и специалистами по глубоководным исследованиям при поддержке министерства обороны Австралии.



“Отсутствие местоположения Montevideo Maru представляло собой незавершенное дело для семей тех, кто погиб до сих пор”, — сказал Марлес.



Считается, что в результате трагедии погибло более 1000 человек - военнопленных и гражданских лиц из нескольких стран.









