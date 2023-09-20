



Нагорный Карабах принял решение прекратить огонь

По данным инфоцентра республики, в 13:00 по местному времени военные силы прекратят боевые действия. Это решение было принято после достижения соглашения с Азербайджаном о расформировании и полном разоружении "армии обороны Арцаха".



Азербайджанская сторона подтвердила победу в конфликте и заявила, что армянские войска будут полностью выведены из Карабахского региона. Достигнута договоренность о “приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе благодаря участию российских миротворцев”.



Сообщается, что представители Нагорного Карабаха и Азербайджана проведут встречу в городе Евлах 21 сентября.



Российские “миротворцы” эвакуировали более 2 тысяч человек из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха, где в результате обстрелов погибли 32 человека, более 200 ранены.

