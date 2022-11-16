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На месте взрыва в Польше собраны остатки ракеты Х-101
16.11.2022 08:31 Аркадий Бочаровский

На месте взрыва в Польше собраны остатки ракеты Х-101


Чак Пфайфер, известный американский военный журналист сообщает о том, что .

Пфайфер пишет: “Обломки, собранные после ракетного удара по польской деревне Пшеводув, указывают на то, что в атаке использовалась российская крылатая ракета Х-101. Вероятная круговая ошибка этого оружия составляет менее 5 метров, что свидетельствует о преднамеренной российской атаке”. Он также добавил:” Официальные польские источники подтвердили, что ракета, поразившая Пшеводув, была российской.  Россия использует фотографию справа в попытке "убедить" вас, что ракета была ЗРК С-300 из Украины. Решайте сами: верить России или Польше”.
 

 

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