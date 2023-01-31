



На главу украинской разведки Буданова совершено десяток покушений

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил многочисленные покушения на себя, счет их идет на десяток. Об этом говорится в заявлении Буданова в интервью The Washington Post.



По его словам, все попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ответственность за это вешали россияне, в частности, якобы на "украинских диверсантов". "И все покушения на мою жизнь начались после этого", - заявил Буданов.



При этом сам глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свою причастность к этой операции. "Что-то случилось", - сказал он.



Что касается покушений на Буданова, то известно, что в 2019 году под его машину заложили бомбу, но ее вовремя взорвали, а всего разного рода покушений на него было по меньшей мере 10.



Это заставило руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь. Как пишет издание, Буданов обычно находится в своем офисе и редко появляется в публичном пространстве.



"В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка - возможно, это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри", - предполагают в WP.



Напомним, что еще в начале августа этого года Служба безопасности Украины доложила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.