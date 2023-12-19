



MSNBC: Нетаниягу 8 часов ждал, пока насиловали женщин и убивали детей

Канал MSNBC показал “аналитический репортаж”, посвященный “величайшему провалу разведки в истории Израиля”.



Комментаторы канала едко отметили, что за “величайшим провалом” надзирал “мистер Безопасность” - премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Они утверждают: “Он знал, что атака готовилась - более года. У него были планы. Были планы, в которых описывалось, как ХАМАС намерен совершить эту атаку. Они не только ничего не сделали. Они, люди Нетаниягу, устроили встречу в Дохе в сентябре. И в Катаре спросили Нетаниягу, хочет ли он, чтобы ХАМАСу продолжали переводить деньги. И правительство Нетаниягу сказало: да, и попросило Доху продолжало финансировать ХАМАС.



И мы так и не получили ответа на вопрос о том, почему 9/11 первым спасателям потребовалось три минуты, чтобы прибыть в Международный Торговый Центр. Но Нетаниягу настолько некомпетентен, что он знал об атаке год - и ничего не сделал, что за месяц до атаки он сказал продолжить посылать сотни миллионов долларов ХАМАСу, и когда атака произошла, он не сделал ничего на протяжении 8 часов - в то время как женщин насиловали, в то время как терзали участников фестиваля, когда девушек угоняли в плен, когда дети видели, как расстреливают их родителей. Даже евреи его не любят. Единственный вопрос - когда они наконец смогут избавиться от этого человека, ответственного за худшее убийство евреев после Холокоста”.

