



"Можно уничтожить любого": Лукашенко опасается, что его выследят

Александр Лукашенко старается избегать использования современных гаджетов из опасений, что его выследят и убьют.



По данным газеты "Наша нива", об этом он рассказал на встрече с рабочими китайского завода Geely.



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"Некоторые из нас обижаются: нет свободы слова, чего-то не хватает. Мобильный телефон контролирует вас ежесекундно, когда вы носите его в кармане. С этим телефоном можно уничтожить любого человека. Я знаю о вреде этих телефонов, поэтому разговариваю по мобильному около одной минуты в месяц", - признался он.



По словам Лукашенко, он пользуется специальным каналом связи, разработанным "местными ребятами". "Связь закрыта, телефонов несколько десятков".