



Молодое поколение иранцев никогда не простит Катар – анализ

Эрфан Фард, курдско-еврейский уроженец Ирана, аналитик Ближнего Востока, живущий в Вашингтоне, пишет, что Катар является государством-спонсором терроризма, а его разведка помогла MOIS в Иране запретить во время проведения ЧМ-2022 в Дохе все лозунги, направленные против мулл.



“Молодое поколение в Иране никогда не забудет и не простит катарцам вопиющую и очевидную поддержку замалчивания любых публичных заявлений в Катаре. Также важно помнить, что, хотя четких данных о цифрах нет, большинство иранцев бойкотировали чемпионат мира в Катаре”, – пишет Фард.



Также аналитик отмечает, что катарский государственный новостной канал Al Jazeera никогда не транслировал видео протестующих и не распространял их заявления.



По мнению Фарда, “эмир Катара с подобострастием потворствует муллам-террористам в Иране и присягнул КСИР”. Эксперт уверен, что Катар наладил связи с террористическими группами, международным экстремизмом и спонсорами терроризма, такими как ХАМАС, Талибан, Аль-Каида, КСИР и другими глобальными террористическими группировками. Кроме того, Катар предоставляет убежище высшим лидерам ХАМАС, приютив членов КСИР и МОИС, а также других религиозных экстремистов, изгнанных из других стран.



Фард отмечает, что Катар является постоянным и важным партнером мулл, поддерживающих террористов в Иране, и эти отношения бросают вызов нормам безопасности Персидского залива и стабильности в регионе.



“Тегеран поделился с Дохой крупным морским месторождением природного газа. По сути, этот союз является благоприятной средой для финансирования терроризма. Правда в том, что некоторые государства Персидского залива знают, что большие суммы денег от этого союза между Тегераном и Дохой идут на финансирование терроризма, финансирование терроризма для создания нескончаемой напряженности и дестабилизации”, – убежден Эрфан Фард.



По его мнению, вероятность успеха смены режима станет важным моментом для стабильности и мира в регионе. Сохранение власти действующего иранского режима продлит напряженность в регионе на неопределенный срок. Поэтому, разрушительная коалиция эмира Катара с верховным лидером Хаменеи не идет на пользу региону.