



Молдова возле Приднестровья проводит военные учения

Молдова возле захваченного россиянами Приднестровья и в 22 км от украинской границы проводит военные учения.



По данным Минобороны страны, они стартовали 17 декабря.



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Учения продлятся до 22 декабря. По данным ведомства, 22-й миротворческий батальон будет проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака.



"В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", – сказано в заявлении.

