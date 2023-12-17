Новости » Политика
Молдова возле Приднестровья проводит военные учения
17.12.2023 22:30 Алина Груднева

Молдова возле Приднестровья проводит военные учения

Молдова возле захваченного россиянами Приднестровья и в 22 км от украинской границы проводит военные учения.

По данным Минобороны страны, они стартовали 17 декабря.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Учения продлятся до 22 декабря. По данным ведомства, 22-й миротворческий батальон будет проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака.

"В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", – сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы