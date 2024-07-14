



Мировые лидеры отреагировали на покушение на Трампа

Мировые лидеры отреагировали на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.



По данным Reuters, они выразили шок в связи с происшествием, осудили насилие и пожелали ему скорейшего выздоровления.



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Представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назвал стрельбу "актом политического насилия".



Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что нужно решительно противостоять любой форме насилия, бросающей вызов демократии.



Премьер Великобритании Кир Стармер был "потрясен шокирующими сценами" на митинге. Он подчеркнул, что подобное насилие не должно иметь места ни в одном демократическом обществе.



Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что стрельба вызывает беспокойство и противоречие. Аналогичным образом высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал стрельбу неприемлемой, а также призвал мировое сообщество осудить покушение.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Трампа другом и пожелал ему скорейшего выздоровления.



Президент Израиля Ицхак Герцог также осудил покушение на бывшего президента США. Он выразил соболезнование семье погибшего и пожелал выздоровления всем пострадавшим.

