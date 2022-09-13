Минобороны Армении: "О стабилизации говорить рано"
Интенсивность стрельбы на границе Армении и Азербайджана снизилась, но о стабилизации ситуации пока рано говорить.
Такое заявление сделал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян, сообщают РИА-Новости.
"Обстановка на некоторых участках границы продолжает оставаться напряженной. Хотя о стабилизации говорить рано, однако интенсивность обстрелов с полуночи значительно снизилась", - заявил Торосян.
Напомним, что Армения обратилась за помощью в ОДКБ. Организация должна провести заседание совета коллективной безопасности сегодня вечером.