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Минобороны Армении: "О стабилизации говорить рано"
13.09.2022 18:54 Ольга Белозерова

Минобороны Армении: "О стабилизации говорить рано"

Интенсивность стрельбы на границе Армении и Азербайджана снизилась, но о стабилизации ситуации пока рано говорить.

Такое заявление сделал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян, сообщают РИА-Новости.

"Обстановка на некоторых участках границы продолжает оставаться напряженной. Хотя о стабилизации говорить рано, однако интенсивность обстрелов с полуночи значительно снизилась", - заявил Торосян.

Напомним, что Армения обратилась за помощью в ОДКБ. Организация должна провести заседание совета коллективной безопасности сегодня вечером. 

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