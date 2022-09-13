



Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ

В ночь на 13 сентября под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении, в котором помимо его членов приняли участие президент Ваагн Хачатрян и спикер парламента Ален Симонян.



Как сообщили в пресс-службе Правительства, в ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на противодействие начатым Азербайджаном с полуночи агрессивным действиям в отношении суверенной территории Армении.



Принято решение в связи с агрессией в отношении суверенной территории Республики Армения официально обратиться к Российской Федерации с целью введения в действие положений двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и ООН.



Факт обращения Армении подтвердили российские СМИ.