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Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ
13.09.2022 07:17 Аркадий Бочаровский

Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ

В ночь на 13 сентября под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении, в котором помимо его членов приняли участие президент Ваагн Хачатрян и спикер парламента Ален Симонян.

Как сообщили  в пресс-службе Правительства, в ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на противодействие начатым Азербайджаном с полуночи агрессивным действиям в отношении суверенной территории Армении.   
             
Принято решение в связи с агрессией в отношении суверенной территории Республики Армения официально обратиться к Российской Федерации с целью введения в действие положений двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и ООН.       

Факт обращения Армении подтвердили российские СМИ.

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