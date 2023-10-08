



Министр Германии призывает сократить помощь палестинцам

Кристиан Линднер, министр финансов Германии, в субботу призвал министра иностранных дел своего правительства совместно изучить возможность прекращения финансирования палестинцев.



В течение 2021 и 2022 годов Германия перечислила палестинцам более 340 миллионов евро в виде гуманитарной помощи.

“Как долго Германия должна продолжать переводить налоговые деньги палестинцам?” – потребовал он, а позже заявил об этом в интервью немецким СМИ. “Мы не должны реагировать на это только словами”.



“Поэтому я надеюсь проконсультироваться с министром иностранных дел о том, как Германии следует вести себя в отношении фондов помощи палестинцам в свете этого насилия”.



Он также сказал: “Все последствия, которые мы наложим на палестинцев по этому вопросу, могут быть реализованы немедленно”.

Немецкие СМИ пояснили, что, другими словами, Германия сможет немедленно закрыть подачу денег палестинцам.