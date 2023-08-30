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Министерство нефти Ливии отказалось участвовать в форумах вместе с Израилем
30.08.2023 21:57 Евгения Маркова

Министерство нефти Ливии отказалось участвовать в форумах вместе с Израилем

Министерство нефти и газа Ливии подтвердило 30 августа свой отказ присоединяться к организациям или форумам, в которых участвует "сионистское образование или членом которых является Израиль, особенно в областях, связанных с нефтегазовым сектором".

Такое заявление прозвучало после того, как стало известно о встрече отстраненного от должности министра иностранных дел Найлы аль-Мангуш и министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Риме под эгидой министра иностранных дел Италии.

Министерство нефти и газа Ливии подтвердило, что “устоявшиеся ценности и константы уважаемого ливийского народа направлены против сионистского образования, которое представляет собой преступления оккупации святых земель, нарушения святынь исламской нации, жестокости по отношению к братскому народу”.

 

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