



Министерство нефти Ливии отказалось участвовать в форумах вместе с Израилем

Министерство нефти и газа Ливии подтвердило 30 августа свой отказ присоединяться к организациям или форумам, в которых участвует "сионистское образование или членом которых является Израиль, особенно в областях, связанных с нефтегазовым сектором".



Такое заявление прозвучало после того, как стало известно о встрече отстраненного от должности министра иностранных дел Найлы аль-Мангуш и министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Риме под эгидой министра иностранных дел Италии.



Министерство нефти и газа Ливии подтвердило, что “устоявшиеся ценности и константы уважаемого ливийского народа направлены против сионистского образования, которое представляет собой преступления оккупации святых земель, нарушения святынь исламской нации, жестокости по отношению к братскому народу”.



